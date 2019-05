Bundesgericht: Korruptionsgelder aus Fregatten-Affäre bleiben blockiert

Die in der Schweiz beschlagnahmten 774 Millionen Franken, die in Zusammenhang stehen mit einer Schmiergeldaffäre beim Verkauf französischer Fregatten an Taiwan, bleiben blockiert. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Vertreters von Familienangehörigen des unterdessen verstorbenen Andrew Wang abgewiesen, der in den Genuss dieser Gelder gekommen war.