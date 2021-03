Das Bundeskabinett hat den personellen Neuanfang bei der Finanzaufsicht Bafin auf den Weg gebracht. Die Runde unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beschloss am Mittwoch, den bisherigen Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma, Mark Branson, an die Spitze der Behörde zu berufen. "Mit ihm zusammen werden wir die deutsche Finanzaufsicht so stärken, wie das für eine wirkungsvolle Aufsicht über den international stark vernetzten Finanzplatz Deutschland nötig ist", kündigte Finanzminister Olaf Scholz an.