Die Anschläge in den USA hätten auch Auswirkungen auf das Leben in der Schweiz gehabt, twitterte Parmelin am Samstag. Terrorismus sei immer und überall abzulehnen.

Am 11. September 2001 hatten islamistische Terroristen drei gekaperte Flugzeuge in das World Trade Center in New York und das Pentagon bei Washington gesteuert. Ein weiteres entführtes Flugzeug stürzte in Pennsylvania ab. Den Anschlägen fielen etwa 3000 Menschen zum Opfer.

(AWP)