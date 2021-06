Bundesrat Alain Berset befürwortet Impfung von Jugendlichen

Eine gewisse Immunität sei notwendig, um aus der gesundheitlichen Krisensituation herauszukommen, erklärte der Gesundheitsminister in der RTS-Tagesschau. In diesem Sinne sei die Zulassung der Impfung von Jugendlichen "der nächste Schritt", nachdem inzwischen in mehreren Kantonen die Senkung des Impfalters auf 16 Jahre beschlossen worden sei.

Der Impfstoff habe bei jungen Menschen eine fast hundertprozentige Wirksamkeit. Damit Jugendliche in der Schweiz geimpft werden könnten, brauche es noch den Entscheid von Swissmedic und die Empfehlung der Eidgenössischen Impfkommission, so Berset weiter.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte am Freitag die Verwendung des Impfstoffs von Pfizer/Biontech gegen Covid-19 für 12- bis 15-Jährige genehmigt. Es ist der erste Impfstoff, der in den 27 Ländern der Europäischen Union für Jugendliche zugelassen wurde. In den USA und Kanada ist der Impfstoff für diese Altersgruppe bereits weit verbreitet.

mk/

(AWP)