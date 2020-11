Bundesrat Berset: Corona-Zahlen ein wenig ermutigend - zu früh für Tendenz

Bundesrat Berset stattete am Montag dem Kanton Jura einen Besuch im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ab. Er bezeichnete die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und dem Kanton Jura als ausgezeichnet.

"Für uns ist der Jura ein Vorbildkanton", sagte Berset an der Medienkonferenz. Beispielsweise habe der Kanton mit rund 40 Vollzeitstellen sehr viel investiert in die Kontakt-Verfolgung.

"Die Lage bleibt ernst", sagte Berset, "im Jura und im ganzen Land." Es sei eine schwierige Zeit für das ganze Land. Am meisten Sorge bereite die Situation in den Spitälern. In der zweiten Welle sei das Problem vor allem das Personal, der Druck auf dieses sei sehr gross, manche seien auch in Quarantäne.

Nachdem es vergangene Woche mehrmals über zehntausend Ansteckungen täglich gegeben habe, seien in den letzten Tagen die Zahlen der Neuansteckungen mit dem Coronavirus ein bisschen ermutigender. Es sei jedoch zu früh für das Feststellen einer Tendenz.

"Die Schnelltests kommen jetzt", sagte der Gesundheitsminister weiter. Die Kantone müssten festlegen, wer sie benutzen darf. Wer Symptome habe, solle sich sofort testen lassen und vorsichtig sein beim Warten auf das Resultat, das heisse sich in Quarantäne begeben.

Lage im Jura "extrem angespannt"

Der jurassische Wirtschafts- und Gesundheitsminister Jacques Gerber sagte an der Medienkonferenz, im Kanton Jura bleibe die Lage extrem angespannt. Nach den Höchstzahlen in der vergangenen Woche "warten wir nun auf die Auswirkungen auf die Spitaleintritte".

Er habe zusammen mit Bundesrat Berset das Hôpital du Jura in Delsberg besucht sowie die Kontakt-Verfolgung angeschaut. "Es war ein extrem konstruktives Treffen", sagte Gerber. Unter anderem habe es Gelegenheit geboten, auf Seiten des Kantons Jura vielleicht auch etwas mehr Verständnis zu schaffen für Lösungen des Bundes.

(AWP)