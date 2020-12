Bundesrat Berset droht Massnahmen für einzelne Kantone an

In keinem der Kantone dürfe es einen R-Wert über 1 geben, erklärte Berset. "Sonst sind wir wieder in einem exponentiellen Wachstum." In immer mehr Kantonen in der Deutschschweiz gebe es jedoch Werte nahe 1 oder über 1. Explizit nannte Berset die Kantone Thurgau und St. Gallen.

"Nun ist nicht die Zeit zu zögern." Am Dienstag, 9. Dezember werde der Bundesrat eine Bilanz ziehen und am 11. Dezember neue Massnahmen für die ganze Schweiz oder für einzelne Kantone treffen, sagte Berset. Dies habe man den Kantonen klar kommuniziert.

Die besondere Lage bedeute keine Gleichgütligkeit des Bundesrates in Bezug auf die Kantone. Einige Kantone hätten zu spät gehandelt. Es gehe nun darum zu verhindern, dass sich an Weihnachten oder Neujahr die Lage stark verschlechtere.

(AWP)