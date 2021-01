Bundesrat Berset: Erste 200'000 Impfdosen von Moderna bis Mittwoch geliefert

Der Impfstoff geht an die Armeeapotheke, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mitteilte. Die Armeeapotheke verteilt das Vakzin an die Kantone.

Zusammen mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech, den Swissmedic am 19. Dezember 2020 zugelassen hat, stünden in der Schweiz im Januar rund eine halbe Million Impfstoffdosen bereit, so das BAG.

Weitere Lieferungen würden in regelmässigen Abständen folgen. Die Impfstoffverfügbarkeit in der Schweiz werde damit in den nächsten Monaten ansteigen. "Bis im Sommer sollen sich alle impfen lassen können, die dies möchten", schrieb das BAG.

(AWP)