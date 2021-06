Bundesrat Berset erwartet bis Ende Woche 600'000 weitere Impfdosen

Gemäss aktuellen Zahlen hätten 3,2 Millionen Menschen in der Schweiz mindestens eine Impfdosis erhalten, sagte Berset. Fast zwei Millionen Personen seien vollständig geimpft. "Das ist gut, aber nicht genug, um die Pandemie zu stoppen." Man müsse jetzt so weitermachen. Er danke den Kantonen für ihre Bemühungen, sagte der SP-Bundesrat weiter.

Das Impfen müsse so einfach wie möglich sein. Eine sehr innovative Möglichkeit seien die Impf-Drive-ins, die der Kanton Solothurn seit Anfang Juni als schweizweite Premiere betreibt.

Wer sich in den Drive-ins in Grenchen, Zuchwil oder Lostorf impfen lassen will, muss dafür sein Auto nicht verlassen: Sowohl die Formalitäten und die Befragung als auch die Impfung selbst werden durch das Fenster des Fahrzeugs vorgenommen. Die Drive-ins sind unter der Woche bis spätabends geöffnet. Auch am Wochenende empfangen sie Impfwillige.

