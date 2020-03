Auf eine Frage an der Medienkonferenz in Bern, an der der Bundesrat am Freitag die verschärften Massnahmen vorstellte, wie die Vorgabe von nicht mehr als 100 Anwesenden in Skigebieten umgesetzt werde, sagte Berset: "Das bedeutet die Schliessung für die Skigebiete."

mk

(AWP)