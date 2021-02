Bundesrat Berset will bis im Sommer alle Impfwilligen gegen Covid-19 impfen

Das Ziel sei trotz Lieferengpässen zu erreichen, sagte der Gesundheitsminister an einer Medienkonferenz in Aarau. "In den nächsten Wochen und Monaten werden wir sehr viele Impfdosen in der Schweiz haben." Bald seien hierzulande 700'000 Dosen verabreicht worden. Die Impfung habe eine Wirksamkeit von 95 Prozent.

Zu weiteren Lockerungen der Corona-Massnahmen sagte Berset, der Gesamtbundesrat verfolge die Entwicklung der Kennzahlen. "Wir sehen eine Stagnation auf nicht so tiefem Niveau." Prognosen seien schwierig. "Wenn die Zahlen weiter sinken, können wir Lockerungsschritte umsetzen." Der Bundesrat wolle ein kalkuliertes Risiko eingehen, ohne die erreichten Fortschritte zu gefährden.

mk/

(AWP)