"Ich bin sehr erfreut, Bundesrat und dieses Jahr Bundespräsident zu sein", sagte der Tessiner beim traditionellen 1.-August-Interview in der Tagesschau von RTS. "Ich habe mir immer vorgestellt, während zehn Jahren in dieser Funktion zu arbeiten." Wenn es das Parlament wolle, werde er für diesen Zeitraum zur Verfügung stehen, also bis 2027.

(AWP)