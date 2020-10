Bundesrat ernennt Martin Suter zum Vizepräsidenten der FINMA

Suter ersetzt in dieser Funktion Marlene Amstad, die per 1. Januar 2021 das Amt der Verwaltungsratspräsidentin übernimmt, wie die Eidgenossenschaft am Mittwoch mitteilte.

Der Mathematiker Suter ist seit 2018 Mitglied des FINMA-Verwaltungsrats und ist in dessen Prüfungs- und Risikoausschuss vertreten. Er war zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn unter anderem für die UBS und die CS tätig. Zwischen 1999 und 2016 wirkte er in unterschiedlichen Funktionen innerhalb der Swiss Life, zuletzt als CFO Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung Schweiz.

Zudem wurde Susan Emmenegger als neues Mitglied des FINMA-Verwaltungsrates gewählt. Die Anwältin und Rechtsprofessorin übernimmt die Nachfolge von Renate Schwob, die per Ende Dezember 2020 von ihrem Amt zurücktritt.

Mit der bereits im Frühjahr erfolgten Wahl von Marlene Amstad sowie der heutigen Ernennung von Martin Suter und Susan Emmenegger habe der Bundesrat die per 1. Januar 2021 frei werdenden Ämter im Verwaltungsrat der FINMA wieder besetzt, heisst es weiter.

pre/cf

(AWP)