Bundesrat gegen weitere Corona-Hilfen für Sport - 2824 neue Fälle

Für die Jahre 2020 und 2021 wurden für die Unterstützung des Breiten-, Spitzen- und Profisports 400 Millionen Franken À-fonds-perdu-Beiträge und 285 Millionen Franken als zinslose Darlehen gewährt. Nach aktuellem Stand werden im Jahr 2021 die Hilfspakete für die Clubs der professionellen und semiprofessionellen Ligen nicht vollumfänglich ausgeschöpft.

Das schreibt die Landesregierung in ihrer am Donnerstag publizierten Antwort auf einen Vorstoss von Nationalrat Rocco Cattaneo (FDP/TI). Sie kommt zum Schluss, dass die Corona-Unterstützungsgelder des Bundes ihr Ziel erreicht hätten. Ab 2022 seien keine Mittel für weitere spezifische Massnahmenpakete im Voranschlag und Finanzplan enthalten.

Zahl der Neuinfektionen stagniert

In der vergangenen Woche stagnierte die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus in der Schweiz und Liechtenstein im Vergleich zur Vorwoche. Sie erreichte 17'890 Fälle (Vorwoche: 17'994). Neu ins Spital mussten 394 Covid-19-Patientinnen und -Patienten (Vorwoche: 494). 34 Menschen starben an oder mit Covid-19 (Vorwoche: 24).

Diese Zahlen weist das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in seinem Wochenbericht für die Zeit vom 23. bis 29. August aus, den es am Donnerstag veröffentlichte. In der Berichtswoche wurden 191'477 Tests gemeldet, das sind 18 Prozent mehr als in der Vorwoche (162'785). Der Anteil positiver PCR-Tests sank von 18 Prozent in der Vorwoche auf 15 Prozent in der Berichtswoche.

2824 neue Fälle in einem Tag

Am Donnerstag wurden dem BAG in der Schweiz und in Liechtenstein 2824 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Gleichzeitig registrierte das BAG zwölf neue Todesfälle und 86 Spitaleinweisungen. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag vor rund zehn Tagen bei 1,07.

Die Auslastung der Intensivstationen in den Spitälern beträgt zurzeit 80,6 Prozent. Fast ein Drittel (32,3 Prozent) der verfügbaren Betten wird von Covid-19-Patienten besetzt. 51,88 Prozent der Bevölkerung sind bereits vollständig geimpft. Bisher wurden 5'602'186 Zertifikate für vollständig Geimpfte asgestellt.

Die Stärkung nationaler Gesundheitssysteme ist kommende Woche Thema eines Gesundheitsministertreffens der G20 in Rom, an dem Bundesrat Alain Berset als Gast teilnimmt. Die Schweiz wolle sich dabei vor allem für eine stärkere Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei der Vorbereitung auf und der Bekämpfung von Pandemien einsetzen, teilte das Innendepartement am Donnerstag mit.

(AWP)