Der Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern habe sich in Isolation begeben und werde seine Arbeit aus dem Homeoffice weiterführen, teilte Bundesratssprecher André Simonazzi mit. Zur Bundesratssitzung vom Freitag werde er zugeschaltet.

Bundesrat Berset habe alle geplanten Veranstaltungen der nächsten Tage abgesagt. Darunter fällt auch die Teilnahme an der Sitzung der Uno-Kommission für die Stellung der Frau in New York.

(AWP)