Bundesrat legt neuen Entwurf für Verrechnungssteuer-Reform vor

(Ergänzt mit letztem Satz (Dauer der Vernehmlassung) - Der Bundesrat nimmt einen neuen Anlauf für die Reform der Verrechnungssteuer. Ziel der Neuerungen, die er am Freitag in eine Vernehmlassung gegeben hat, ist es, den Fremdkapitalmarkt in der Schweiz zu stärken. Ausserdem will er eine Lücke schliessen.