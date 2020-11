Bundesrat Parmelin: Rolle der WTO angesichts künftiger Pandemien "zentral"

"Wir müssen besser auf künftige Gesundheitskrisen vorbereitet sein", sagte der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Donnerstag in seiner virtuellen Eröffnungsrede zur Jubiläumsfeier der Welthandelsorganisation WTO. Das Jubiläum hatte offiziell im vergangenen Januar stattgefunden, es wurde aber erst am Donnerstag gefeiert.

Multilaterale Organisationen wie die WTO seien in unsicheren Zeiten besonders wichtig. Der WTO komme zudem eine "zentrale Rolle" bei der Stärkung der Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich zu. Die WTO garantiere offene Märkte, was eine Grundvoraussetzung zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie sowie zur Überwindung der dadurch ausgelösten Wirtschaftskrise darstelle. Kein Land sei in der Lage, eine solche Pandemie allein zu bewältigen, sagte Parmelin.

Die Schweiz bekräftigt erneut, dass der Impfstoff und die Medikamente gegen Covid-19 für alle zugänglich sein sollen. Das Land habe Gespräche mit anderen Mitgliedstaaten darüber aufgenommen, wie die WTO bei der Bekämpfung der nächsten Pandemie besser helfen könnte, sagte Parmelin weiter.

