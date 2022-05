Bundesrat stockt Kapital für Entwicklungsfinanzierung auf

Die Sifem habe sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem wichtigen Instrument zur Finanzierung der entsprechenden Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern über rückzahlbare Darlehen oder Beteiligungen etabliert, schreibt der Bundesrat am Mittwoch.

Mit der langfristigen, an Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien gebundenen Finanzierung bediene Sifem eine grosse Nachfrage. Der Finanzierer sei im ersten Jahr der Strategieperiode 2021 bis 2024 auf Kurs.

Darum gab der Bundesrat nach 2014 und 2017 eine weitere Kapitalaufstockung frei. Die 60 Millionen Franken sollen 2023 und 2014 ausgezahlt werden. Damit kann die Sifem das Investitionsvolumen von heute 80 bis 100 Millionen auf 120 bis 130 Millionen Franken erhöhen.

In einem zunehmend widrigen wirtschaftlichen Umfeld ist es gemäss dem Bundesrat wichtig, dass die Sifem antizyklisch agiert und ihre entwicklungspolitische Wirkung verstärkt.

Die Kapitalaufstockung erfordert keine zusätzlichen Mittel. Sie wird aus dem Budget des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) für die wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit bestritten. Mit der Sifem mobilisiert der Bund seit längerem auch Mittel im Privatsektor.

mk/

(AWP)