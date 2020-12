Bundesrat verhängt Einreiseverbot für Personen aus GB und Südafrika

(Im ersten Absatz nach Lead ergänzt. 15.00 Uhr Point de Presse auf Fachebene, folgt Zusammenfassung) - Einreisen aus Grossbritannien und Südafrika in die Schweiz sind ab Montag verboten. Wer seit 14. Dezember aus einem der beiden Länder in die Schweiz gekommen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne. Das hat der Bundesrat am Montag entschieden.