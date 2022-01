Bundesrat will am 2. Februar Auslegeordnung machen

"Am Tag mit der höchsten Zahl an Neuansteckungen seit zwei Jahren müssen wir bescheiden sein und uns Zeit für Lockerungen geben", erklärte Bundesrat Alain Berset am Mittwoch vor den Medien in Bern.

Auf die Frage, warum es trotz hoher Neuansteckungen dennoch keine strengeren Massnahmen gebe, erklärte der Gesundheitsminister, dass spätestens seit dem August der Bundesrat die Spitalkapazitäten als Massstab nehme und nicht die Zahl der Ansteckungen.

Trotz der am Mittwoch fast 40'000 gemeldeten Neuansteckungen, habe sich die Situation in den Intensivstationen eher verbessert. Trotz der aktuell grossen Omikron-Welle spüre man bisher keine zu negative Entwicklung in den Spitälern.

(AWP)