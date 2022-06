Der Bundesrat will mehr Daten zum Schweizer Rohstoffhandel sammeln. Die Schweiz sei ein wichtiger Rohstoffhandelsplatz, in offiziellen Statistiken sei die Kategorie jedoch nicht einzeln erfasst, teilte der Bundesrat mit. Sowohl in der Schweiz als auch international gebe es nur grobe Schätzungen zum volkswirtschaftlichen Beitrag.