Der Bundesrat will mehr Rechtssicherheit beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes schaffen. Er hat einzelne Elemente der Vollzugshilfe für Kantone und Gemeinden des Bundesamts für Umwelt per Anfang 2022 in der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) verankert, wie er am Freitag mitteilt.