Bundesrat will Strombranche im Notfall mit Milliarden unterstützen

(Meldung nach MK durchgehend ergänzt, Zusammenfassung.) - Die Explosion der Strompreise und der nervöse Markt seit Herbst bringen die Stromkonzerne in Schwierigkeiten. Der Bundesrat will vorsorgen, falls sich die Lage im Umfeld des Kriegs in der Ukraine weiter verschärfen sollte. Er plant einen Milliarden-Rettungsschirm.