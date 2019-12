Bundesrat will Verrechnungssteuer-Regelung für Erben ändern

Erbinnen und Erben sollen die Verrechnungssteuer auf Erbschaftserträgen künftig in ihrem Wohnkanton zurückfordern. Das schlägt der Bundesrat vor. Er hat am Freitag die Vernehmlassung zu einer Verordnungsänderung eröffnet. Damit will er verhindern, dass die Verrechnungssteuer doppelt zurückerstattet wird.