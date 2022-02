Dieser Überblick zeigt, wie die Landesregierung den Herausforderungen begegnen will. Um die Erholung der Wirtschaft von der Covid-19-Pandemie zu beschleunigen, will er etwa ein Unternehmensentlastungsgesetz und eine Regulierungsbremse vorlegen. Zudem sind ein Gesetz zum Umgang mit den Corona-Schulden, eine Revision des Kartellgesetzes und eine Revision des CO2-Gesetzes in der Pipeline.

(AWP)