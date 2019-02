Eine Rückerstattung sei daher überfällig. Die SNB solle in einem ersten Schritt dazu bewogen werden, einen freiwilligen Beitrag an die Pensionskassen zu zahlen. Der Gewerkschaftsbund rechnet vor, dass die SNB mit ihren jährlichen Negativzins-Einnahmen von rund 2 Milliarden Franken die Renten in einem Jahr um 10 Prozent oder über 2 Jahre um je 5 Prozent anheben könnte. Damit würden frühere Rentenniveaus wieder erreicht, argumentieren die Gewerkschafter.

Anfang 2015 hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) Negativzinsen auf bei ihr gelagerten Sichteinlagen eingeführt. Mit dem Strafzins von 0,75 Prozent sollen Banken davon abgehalten werden, in der Schweiz Gelder zu parkieren. Das soll dem Franken an Attraktivität nehmen. Leidtragende der Negativzinsen sind neben den Pensionskassen auch Banken, Sparer und vermögende Kunden.

Was halten Sie von der Idee, mit den Negativzins-Einnahmen der SNB die zweite Säule zu sanieren? Machen Sie mit bei der cash-Umfrage.

(Mit Material von AWP)