Der Bundesrat wolle der EU das "klare Signal" senden, dass der Marktzugang in beidseitigem Interesse sei, sagte Cassis am Mittwoch vor den Medien in Bern. "Wir sind bereit, die entsprechenden Kosten zu übernehmen."

Cassis gab zu bedenken, dass der Bundesrat nicht alleine über die Freigabe des Beitrags entscheiden könne. "Wir haben aber das Vertrauen, dass wir das Parlament überzeugen können."

(AWP)