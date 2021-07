Check-in-Funktion der Swiss-Covid-App laut BAG in Kürze verfügbar

Die Check-in-Funktion der Swiss-Covid-App werde laufend ausgerollt, sagte BAG-Sprecherin Katrin Holenstein der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag auf Anfrage. Bei Apple könne man das Update manuell im App-Store machen.

Der Bundesrat hatte entschieden, die Swiss-Covid-App per Juli um eine Check-in-Funktion zu erweitern, wie er am Mittwoch vor den Medien erklärte. Mit dieser App können Veranstalter ihre Gäste registrieren. Wird eine Person nach einer Veranstaltung positiv auf das Coronavirus getestet und gibt den Covidcode in die App ein, erfolgt eine automatische Benachrichtigung an alle Gäste.

Die Swiss-Covid-App verzeichnete bereits zwei Tage nach ihrer Einführung am 25. Juni 2020 laut BAG 1,19 Millionen Downloads. Derzeit haben 3,18 Millionen Menschen die App installiert.

Ebenfalls ein rascher Anstieg konnte bei den Nutzerzahlen beobachtet werden: Bis zu zwei Millionen Menschen nutzten die Swiss Covid App - Anfang Juli dieses Jahres waren es rund 1,7 Millionen. Sie war 2020 die am häufigsten heruntergeladene App in der Schweiz.

(AWP)