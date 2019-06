China erleichtert Investitionen in Infrastruktur

Mit der Entscheidung will sich die Regierung in Peking gegen die schwächere Wirtschaft stemmen. Zuletzt hatten sich die Investitionen in Infrastrukturprojekte abgeschwächt, was die heimische Konjunktur belastet hatte. Als eine Ursache für die Investitionsschwäche gilt die die hohe Unsicherheit wegen des Handelskonflikts mit den USA.

An den asiatischen Börsen kam es am Dienstagmorgen zum Teil zu deutlichen Kursgewinnen. Der CSI 300 gewann rund 3 Prozent und in Hongkong stieg der Hang Seng um etwas weniger als 1 Prozent. Zu den grossen Gewinnern zählten Aktien von Unternehmen aus der Baubranche./jkr/bgf/mis

(AWP)