China: Freilassung von Huawei-Finanzchefin gut für zwei Kanadier

Im Fall zweier in China wegen Spionagevorwürfen angeklagter Kanadier hat die Regierung in Peking nun einen möglichen Handel in Aussicht gestellt. Michael Kovrig und Michael Spavor würden davon profitieren, wenn die Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou, freigelassen und nach China zurückgeschickt werde, sagte Aussenministeriumssprecher Zhao Lijian am Mittwoch. Die geplante Auslieferung Mengs in die USA zu stoppen, wäre rechtmässig und "hilfreich, um das Problem der beiden kanadischen Bürger zu lösen", sagte der Sprecher.