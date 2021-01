China gratuliert Biden: Hoffnung auf Neuanfang in Beziehungen zu USA

China hofft auf eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA unter dem neuen Präsident Joe Biden. Aussenamtssprecherin Hua Chunying gratulierte Biden am Donnerstag vor der Presse in Peking zur Amtseinführung und wünschte ihm Erfolg. Sie äusserte ihre Hoffnung, dass die Beziehungen wieder "auf den richtigen Weg" gebracht werden. Beide Länder seien unterschiedlich, so dass Differenzen normal seien.