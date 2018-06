Der US-Protektionismus sei ein "Symptom paranoider Wahnvorstellungen", hiess es am Freitag in der Zeitung "China Daily". In dem Beitrag wurde eine Studie der Rhodium Group zitiert, wonach chinesische Investitionen in die USA in den ersten fünf Monaten des Jahres um 92 Prozent gesunken seien.

Dies spiegle den Schaden wider, "den der Handels-Kreuzzug von Trump und seinen Handels-Falken den chinesisch-amerikanischen Handelsbeziehungen zufügt."

US-Präsident Donald Trump hat China mit neuen Zölle gedroht, die Regierung in Peking hat für diesen Fall Gegenmassnahmen angekündigt. Der Streit belastet die Märkte weltweit.

