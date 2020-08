China leitet Antidumpinguntersuchung zu australischem Wein ein

China hat eine Antidumpinguntersuchung zu Weinimporten aus Australien eingeleitet und damit die angeschlagenen Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter belastet. Es handelt sich bereits um den dritten australischen Industriezweig, den Peking in diesem Jahr ins Visier genommen hat. Zuvor hatte China Handelsbeschränkungen für Rindfleisch und Gerste aus Down Under erlassen.