Von den acht im Inland übertragenen Infektionen seien sechs in der nordöstlichen Provinz Liaoning und zwei in Peking aufgetreten. Ausserdem seien 19 Menschen ohne Symptome positiv auf Covid-19 getestet worden. China nimmt diese asymptomischen Fälle nicht in die Statistik mit auf. Insgesamt gab es in China den Angaben zufolge 86'933 Corona-Fälle und 4634 Todesfälle.

(AWP)