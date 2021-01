China verschärft Massnahmen im Kampf gegen neuen Virus-Ausbruch

Im Kampf gegen den grössten Ausbruch des Coronavirus seit Monaten hat China die Massnahmen in der Provinz Hebei noch einmal verschärft. Am Samstag wurden in der elf Millionen Einwohner zählenden Provinzhauptstadt Shijiazhuang alle Linien der Metro auf unbestimmte Zeit eingestellt, wie staatliche Medien berichteten. Später wurde auch der Busverkehr gestoppt. Hebei liegt direkt vor den Toren der chinesischen Hauptstadt Peking.