China will Binnennachfrage stärken - "Gibt viel zu tun"

Der chinesische Regierung will die Abhängigkeit der heimischen Wirtschaft vom Ausland senken und dafür mehr Geld in die Hand nehmen. "Die staatliche Finanzpolitik ist verpflichtet, den Aufbau eines vollständigen Systems der Binnennachfrage zu unterstützen und zu beschleunigen", kündigte Finanzminister Liu Kun am Freitag an.