China will verstärkt strategisch wichtige Bodenschätze erkunden und fördern. Die mächtige Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) in Peking veröffentlichte am Freitag gemeinsam mit den Ministerien für Finanzen und Rohstoffe die Pläne zur Umsetzung des im März verabschiedeten neuen Fünf-Jahres-Planes zur Entwicklung in Regionen mit wichtigen Rohstoffen.