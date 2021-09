Chinas Notenbank dämpft Hoffnung auf grössere Konjunkturhilfen

Chinas Notenbank (PBOC) hat Erwartungen der Finanzmärkte an grössere Konjunkturhilfen zum Ankurbeln des Wachstums gedämpft. Die Zentralbank habe noch relativ grossen geldpolitischen Spielraum, sagte PBOC-Vizechef Pan Gongsheng vor der Presse. Der für Geldpolitik zuständige Abteilungsleiter Sun Guofeng ergänzte, Angebot und Nachfrage nach Liquidität dürften sich in den kommenden Monaten in etwa die Waage halten.