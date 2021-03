Chinas Premier schliesst noch schnelleres Wachstum nicht aus

Chinas Ministerpräsident Li Keqiang schliesst ein schnelleres Wachstum als geplant nicht aus, warnt aber vor möglichen Turbulenzen. "Wir müssen wilde Schwankungen in der wirtschaftlichen Entwicklung vermeiden", sagte der Premier auf einer Pressekonferenz nach Abschluss der einwöchigen Jahrestagung des Volkskongresses am Donnerstag in Peking.