Ein solches Vorgehen werde gemeinhin als "Währungsmanipulation" bezeichnet, schreibt Trump am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der Präsident reagierte damit auf die jüngste starke Abwertung der chinesischen Währung.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019