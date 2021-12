Vor zwei Jahren wurde der erste Covid-19-Fall gemeldet. Seitdem starben über 5,4 Millionen Menschen infolge einer Corona-Erkrankung. Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, wurden weltweit bislang mehr als 8,7 Milliarden Impfdosen verabreicht. Die Chronik.

31. Dezember 2019

Die Gesundheitskommission in Wuhan meldet eine gehäufte Anzahl von Lungenentzündungen.

Januar 2020

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilt mit, dass die chinesischen Behörden ein neuartiges Coronavirus bei den Krankheitsausbrüchen festgestellt haben. Kurze Zeit später meldet Thailand den ersten bestätigten Corona-Fall ausserhalb Chinas.

Am 23. Januar verhängt China in Wuhan einen Lockdown und ruft zum Monatsende den Gesundheitsnotstand aus. Am 27. Januar wird im bayerischen Starnberg der erste Corona-Fall in Deutschland gemeldet. Am 28. Januar löst die Europäische Union auf Antrag Frankreichs das EU-Katastrophenschutzverfahren aus.

Februar 2020

Die WHO nennt das neuartige Virus Sars-Cov2, eine Abkürzung für "schweres akutes respiratorisches Syndrom Coronavirus 2."

Am 5. Februar bestätigt das Bundesamt für Gesundheit einen ersten Covid-19 Fall in der Schweiz. Über eine Million Fälle in der Schweiz werden folgen.

Rund 100 Personen werden aus Wuhan nach Deutschland zurückgeholt. Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung schätzt das Robert Koch-Institut (RKI) als gering ein. Am 26. Februar werden erste Fälle in NRW und Baden-Württemberg gemeldet. Am 27. Februar wird ein Krisenstab eingesetzt.

Die Schweiz startet am gleichen Tag eine Präventionskampage. Hände waschen, in den Ellenbogen oder in ein Taschentuch niesen und bei Fieber zu Hause bleiben, heisst es dort. Einen Tag später verbietet der Bundesrat Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen in der Schweiz.

März 2020

Die WHO stuft den Coronavirus-Ausbruch als Pandemie ein. In den Skigebieten im Norden Italiens entstehen die ersten Hotspots. Mit mehr als 3000 Corona-Toten wird in der Lombardei die weltweit höchste Zahl von Todesfällen registriert.

Am 5. März meldet das Bundesamt für Gesundheit den ersten Coronavirus-bedingten Todesfall in der Schweiz.

Knapp eine Woche später verkündet der Bundesrat ein erstes Hilfspaket für die Wirtschaft. 10 Milliarden Franken stehen zur Verfügung.

Kurz darauf überschlagen sich die Ereignisse: Am 15. März wird die Frühjahressession des Parlaments abgebrochen. Einen Tag später versetzt der Bundesrat das Land in den Ausnahmezustand. In einer Sondersitzung schliesst er Schulen, Läden und Restaurants, verbietet Veranstaltungen und mobilisiert die Armee, unter anderem für Grenzkontrollen. Bis auf Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien werden alle Geschäfte geschlossen. Der Lockdown ist Tatsache.

Auch die EU-Länder bereiten den ersten Lockdown vor. Die Grenzen werden abgeschottet und sind nur für Warenlieferungen frei.

In Deutschland wird das öffentliche Leben ab dem 22. März heruntergefahren. Ausser dem Lebensmitteleinzelhandel müssen die meisten Geschäfte schliessen. Gottesdienste und Versammlungen werden verboten.

April 2020

Weltweit übersteigt die Zahl der Corona-Infektionen die Millionengrenze. Am 15. April verlängern in Deutschland Bund und Länder die Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai. Immer mehr Bundesländer verhängen eine Maskenpflicht.

In der Schweiz kündigt der Bundesrat die schrittweise Aufhebung des Lockdowns an. Bereits ab dem 27. April durften Coiffeure wieder Haare schneiden oder die Gärtner ihre Blumen verkaufen.

Mai 2020

Ab 4. Mai werde die Kontaktbeschränkungen gelockert. Mitte Mai öffnet Deutschland seine Grenzen zu den EU-Nachbarstaaten wieder.

In der zweiten Lockerungs-Etappe dürfen Schweizer Läden wieder öffnen, man kann im Restaurant speisen und die Schülerinnen und Schüler können wieder im Klassenzimmer lernen.

Juni 2020

Am 6. Juni öffnen Theater, Kinos, Zoos und andere Freizeitbetriebe. Für öffentliche Veranstaltungen gilt noch eine 300-Personen-Obergrenze, die später im Juni auf 1000 Personen erhöht werden.

Am 15. Juni darf wieder uneingeschränkt in die EU und nach Grossbritannien gereist werden. Die Grenzen sind offen.

Juli 2020

Moderna und Pfizer/Biontech starten die klinischen Studien für ihre Impfstoffe.

Am 6. Juli verkündet Bundesrat Alain Berset eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Eine Kehrtwende: Zu Beginn der Pandemie hiess es noch, Masken würden nichts nützen. Gleichzeitig startet die Quarantäne-Liste. Wer aus einem besonders betroffenen Gebiet einreist, darf das Haus für zehn Tage nicht verlassen.

September 2020

Die Zahl der Corona-Toten übersteigt weltweit die Millionen-Grenze.

Oktober 2020

Ab dem 1. Oktober sind in der Schweiz Grossanlässe mit über 1000 Personen wieder erlaubt. Gleichzeitig rollt die zweite Welle an. Der Kanton Tessin schliesst als erster Kanton Clubs und Discos. Weitere Kantone folgen.

Am 19. Oktober wird die Maskenpflicht auf öffentlich zugängliche Innenräume ausgeweitet.

Der damalige US-Präsident Donald Trump wird positiv auf Corona getestet.

November 2020

Pfizer und Biontech melden für ihren Impfstoff eine 90-prozentige Sicherheit gegen Covid-19, Wettbewerber Moderna 94,5 Prozent.

In Deutschland gilt seit Anfang November ein Teil-Lockdown, der Betriebsschliessungen in der Gastronomie und im Freizeitbereich einschliesst. Pfizer und BioNTech schliessen eine Liefervereinbarung mit der EU über 200 Millionen Dosen ihres mRNA-basierten Impfstoffkandidaten.

Dezember 2020

Pfizer und Biontech haben einen Antrag auf bedingte Zulassung für COVID-19-Impfstoff bei der EMA eingereicht. Am 21. Dezember erfolgt die Zulassung. Grossbritannien startet zuvor per Notfallzulassung mit diesem Vakzin die Massenimpfung. Die USA und Kanada folgen.

Am 12. Dezember schliesst der Bundesrat Restaurants, Geschäfte und Freizeiteinrichtungen zwischen 19.00 Uhr bis 6.00 Uhr morgens. Zehn Tage später müssen Gaststätten und Freizeiteinrichtungen ganz schliessen. Die Skigebiete bleiben offen.

Swissmedic lässt am 19. Dezember den Impfstoff von Pfizer zu. Am 23. Dezember startet die Impfkampage. Jedoch beginnen nur die Hälfte aller Kantone noch im 2020 mit impfen – der Rest startet im Januar.

Deutschland beginnt am 27. Dezember mit Impfungen. Zudem werden weitere Kontaktbeschränkungen beschlossen, die zunächst bis zum 10. Januar gelten und auch die Schliessung sämtlicher Geschäfte jenseits des täglichen Bedarfs vorsehen.

In Indien, Grossbritannien und Südafrika wird die Virus-Variante Delta entdeckt. Am Heiligabend treten die ersten Fälle auch in der Schweiz auf.

Januar 2021

Die WHO klassifiziert die später als Gamma-Variante bezeichnete Virus-Mutation als bedenklich.

Der Bundesrat entscheidet, dass Restaurants und Freizeiteinrichtungen bis Ende Februar bleiben zu. Auch Läden des nicht-täglichen Bedarfs werden geschlossen und private Zudem gilt eine Homeoffice-Pflicht. Der zweite Lockdown.

In Deutschland überschreitet die Zahl der Impfungen Mitte Januar die Millionen-Grenze. Bund und Länder beschliessen, Schulen und Kitas geschlossen zu halten. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca nur für unter 65-Jährige. Moderna erhält am 6. Januar seine Zulassung.

März 2021

Ab dem 1. März können Läden, Museen und die Lesesäale von Bibliotheken wieder öffnen. Draussen darf zudem wieder Sport gemacht werden. Die Restaurants bleiben geschlossen.

Nach mehreren europäischen Ländern stoppt Mitte des Monats auch Deutschland zunächst AstraZeneca-Impfungen nach Wirbel um Blutgerinnsel. Der Impfstoff von Johnson & Johnson erhält am 11. März in Deutschland seine Zulassung. Anders als BioNTech und Moderna muss er nur einmal verimpft werden.

April 2021

Restaurants dürfen ihre Terassen wieder öffnen.

Mai 2021

Die WHO deklariert die Delta-Variante als besorgniserregend.

Am 31. Mai dürfen Restaurants auch drinnen wieder öffnen.

Juni 2021

Inzwischen sind mehr als vier Millionen Menschen infolge von Corona gestorben.

Zum ersten Mal darf das Stimmvolk direkt über die Coronapolitik mitentscheiden. In einem Referendum unterstützen 60,2 Prozent die Politik des Bundesrates.

Der Bundesrat hebt per Ende Juni die Maskenpflicht im Freien auf und erlaubt weitere Lockerungen.

Juli 2021

Israel startet als erstes Land die Booster-Impfungen mit Biontech.

August 2021

Die US-Gesundheitsbehörde FDA lässt Pfizer/Biontech für Booster-Impfung zu.

September 2021

Ab Mitte September gilt eine Zertifikatspflicht im Inneren von Restaurant und Freizeiteinrichtungen.

In den USA sollen Menschen ab 65 oder Risikopatienten eine dritte Impfung erhalten.

Oktober 2021

In den USA wird Moderna für weite Teile der Bevölkerung für Drittimpfungen zugelasssen und Johnson & Johnson für junge Menschen ab 18.

November 2021

Grossbritannien genehmigt als erstes Land eine Covid-19-Pille, die von Merck und Ridgeback Biotherapeutics entwickelt wurde.

In Südafrika wird mit Omikron eine weitere Virus-Varinate entdeckt, die sich rasant ausbreitet. Die Schweiz beschliesst wieder eine Quarantänepflicht für Reisende aus bestimmten Ländern. Ende November trifft sich der Bundesrat zu einer ausserordentlichen Sitzung und gibt weitere Massnahmen in die Vernehmlassung.

Zum zweiten Mal kann die Schweizer Bevölkerung über das Covid-Gesetz abstimmen. 62 Prozent unterstützen das Gesetz und damit insbesondere die Zertifikatspflicht.

Dezember 2021

Der Bundesrat weitet die Zertifkats- und Maskenpflicht weiter aus. Später gilt statt 3G nur noch 2G: Ein negativer Test reicht nicht mehr, um Einlass in Restaurants oder andere Freizeiteinrichtungen zu bekommen.

Am 28. Dezember treten in Deutschland neue Kontaktbeschränkungen in Kraft. Deutschland beschliesst eine Impfpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs.

(Reuters/cash)