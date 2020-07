CKW legt neue Baupläne für Kleinwasserkraftwerk in Flühli vor

Den Plänen zufolge werde nach wie vor im Weiler Matzenbach in Flühli ein Teil des Wassers der Waldemme entnommen, teilte die CKW am Mittwoch mit. In der neuen Projektvariante werde das Wasser aber bereits vor Beginn der Lammschlucht dem natürlichen Flusslauf zurückgeführt.

Damit berüchsichtige die CKW die Anliegen der Umweltverbände stärker, heisst es weiter. Die Entlebucher Bevölkerung und die betroffenen Gemeinden hatten den Kraftwerksbau bereits zuvor unterstützt. In einem nächsten Schritt wird das neu ausgearbeitete Konzessions- und Baugesuch bis Ende 2020 beim Kanton Luzern eingereicht.

Abstriche muss die CWK in der Stromproduktion machen. Das neu projektierte Kraftwerk hat eine Leistung von 1,4 Megawatt verglichen mit den 3,9 Megawatt der ursprünglichen Variante. Es produziert gut 6,5 GWh Strom, was etwa dem Jahresverbrauch von 1'500 Haushalten mit vier Personen entspricht. Die Investitionssumme belaufe sich auf rund 13 Millionen Franken, heisst es.

