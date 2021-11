Commerzbank-Chef: Ausstieg des Staates wäre perspektivisch gut

Die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Commerzbank würde ihre Zukunft gerne ohne den Staat planen. "Als private Bank glauben wir, dass es natürlich besser ist, wenn wir später auch unabhängig sind und wenn auch irgendwann mal der Staat sicherlich wieder rausgeht", sagte der aus Frankfurt zugeschaltete Commerzbank-Chef Manfred Knof am Mittwoch beim "Wirtschaftsgipfel" der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin. Der seit Jahresbeginn amtierende Manager betonte zugleich, die Beteiligung des Staates behindere den Vorstand nicht in seiner Arbeit. "Wir haben die komplette Rückendeckung des Aufsichtsrates und ja auch der Bundesregierung für unser Transformationsprogramm."