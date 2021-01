Corona-Aufbauhilfen: EU-Kommission fordert Massnahmen gegen Betrug

(Ausführliche Fassung) - Bei den Plänen zum Wiederaufbau nach der Corona-Krise müssen die EU-Staaten aus Sicht der EU-Kommission nachbessern. "Es steht noch viel Arbeit an", sagte Kommissionsvize Valdis Dombrovskis am Dienstag nach Beratungen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister. Gefordert seien unter anderem wirksame Massnahmen gegen Betrug und Interessenkonflikte. "Das ist entscheidend, und wir werden sehr genau hinschauen in den nächsten Wochen und Monaten", sagte Dombrovskis.