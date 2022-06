Die von YouGov in 18 Ländern durchgeführte Umfrage widerlegt die Annahme, dass die Haushalte ein Polster gegen die sich verschärfende Lebenshaltungskostenkrise aufgebaut haben.

Laut YouGov haben 51 Prozent der Befragten ihre Ersparnisse während der Pandemie nicht aufgestockt. Beim Ersparnisaufbau war die Quote in Deutschland mit 39 Prozent am niedrigsten, in Italien lag sie bei 40 Prozent . Auch in den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada lagen die Ergebnisse unter 50 Prozent.

Die Umfrage, an der 20'000 Erwachsene in 18 Ländern teilnahmen, entkräftet die Erwartung, dass eine globale Ersparnisschwemme den Haushalten helfen wird, den Anstieg der Inflation zu überstehen. Stattdessen zeichnet sie ein uneinheitliches Bild der Finanzlage, was den Weg für zunehmende Ungleichheit in den kommenden Monaten ebnen könnte.

Die YouGov-Umfrage legt auch nahe, dass die angesammelten Spargroschen selten für Luxusartikel ausgegeben werden. Von denjenigen, die gespart haben, schafft es etwa die Hälfte, das zusätzliche Geld zu behalten. Mehr als ein Viertel gab das Geld für Rechnungen oder andere wichtige Anschaffungen aus.

Nur 13 Prozent haben das Geld seit der Aufhebung der Corona-Beschränkungen zur Finanzierung von Urlauben und gesellschaftlichen Veranstaltungen verwendet, 19 Prozent haben es für Renovierungsarbeiten oder einen Umzug verwendet.

(Bloomberg)