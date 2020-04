Die Coronakrise stellt auch den Markt für Staatsanleihen auf den Kopf. Die Schweiz hat ihre Topposition als das Land mit den weltweit tiefsten Langfristzinsen verloren. Am Dienstag stieg die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen der Schweiz auf minus 0,27 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen Deutschlands beträgt dagegen derzeit minus 0,34 Prozent. Auch bei den zweijährigen Anleihen liegen die Zinsen in Deutschland tiefer als in der Schweiz.

Noch vor einem Monat, vor dem grossen Erdbeben an den Märkten, hatte der Langfristzins der Schweizer Staatsobligation, dem "Eidgenoss", bei minus 0,97 Prozent gelegen. Im letzten Jahr sogar minus 1 Prozent und darunter.

Wie kam es dazu diesem Wechsel? Einerseits haben die Marktverwerfungen der letzten Woche dazu geführt, dass sich viele Investoren auch von geliebten, sicheren Langfristanlagen trennen mussten. Weil sie Liquidität brauchten oder ihre Portfolios aufgrund von Vorschriften neu anpassen mussten. Zu diesen sicheren Anlagen gehören neben Gold eben auch Schweizer Staatsanleihen. Andererseits kauft die Europäische Zentralbank in ihrem Krisenprogramm nun massenhaft Staatsanleihen von Euro-Ländern auf, um die Zinsen in einem angespannten Umfeld tief zu halten. Das treibt die Obligationenkurse in die Höhe und die entsprechende Rendite eben nach unten, so der Mechanismus am Bondmarkt.

Für die Eidgenossenschaft wird es nun nicht mehr ganz so "gratis", Geld aufzunehmen. Aber nach wie vor müssen Anleger draufzahlen, wenn sie der Eidgenossenschaft Geld ausleihen. Doch das ist derzeit wohl das kleinere Problem für die Eidgenossenschaft.

Das grössere hat die Schweizerische Nationalbank. Die Aufrechterhaltung einer grossen Zinsdifferenz zum Euroraum war einer der Hauptpfeiler der SNB-Geldpolitik der letzten Jahre - damit der Franken als sicherer Hafen für Anleger unattraktiv bleibt. Ein Abstand zwischen den kurzfristigen Zinsen des Euroraums und der Schweiz ist auf Ebene der Leitzinsen (die SNB hat hier einen Negativzins von 0,75 Prozent) zwar noch gegeben. Aber auf dem Niveau der Staatsanleihen nun nicht mehr.

Die SNB rund um Präsident Thomas Jordan dürfte den Anstieg der Schweizer Renditen am Bondmarkt deshalb mit einiger Besorgnis betrachten. Eine ähnliche Angleichung der Renditen passierte 2015, dann reagierte die SNB mit der Aufhebung der Kursuntergrenze und der Einführung des Negativzinses. Eine weitere Absenkung des Negativzinses in der Schweiz kann sich die SNB derzeit aus politischen und geldpolitischen Gründen aber nur noch im äussersten Ausnahmefall erlauben.

Um die Frankenstärke zu bekämpfen (die Schweizer Währung befindet sich auf einem Fünf-Jahre-Hoch zum Euro), setzt die SNB in den letzten Wochen wieder auf deutlich höhere Devisenkäufe am Währungsmarkt. Auch dies stösst in der Schweiz auf zunehmenden Widerstand, wird in der Schweiz aufgrund der Krisenlage wohl nun hingenommen. Ob auch die USA darüber hinwegschaut, bleibt abzuwarten. Denn seit Januar ist die Schweiz wieder auf der Beobachtungsliste der potenziellen Währungsmanipulatoren des US-Finanzministeriums.

Wie schwierig bis fast unmöglich der Kampf der SNB gegen eine Aufwertung des Franken ist, haben die letzten zwölf Jahre gezeigt. Die Nationalbank wird in den nächsten Monaten angesichts der sich anbahnenden schweren globalen Rezession wohl schon damit zufrieden sein, dass sich der Franken nicht stramm in Richtung Euro-Parität bewegt.