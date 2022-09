Ein beratendes Gremium der Europäischen Arzneimittel-Agentur wird im Tagesverlauf neue mRNA-Auffrischungsimpfstoffe von Pfizer und dem deutschen Partner Biontech sowie von Moderna erörtern und voraussichtlich die Zulassung empfehlen. Die neuen Impfungen sind sowohl gegen die ursprüngliche Version des Coronavirus gerichtet als auch gegen BA.1, einen frühen Stamm der Omikron-Variante, der im letzten Winter für neue Covid-19-Infektionen gesorgt hat.

“Ich rechne mit einer positiven Empfehlung für beide Impfstoffe”, sagte Peter Liese, gesundheitspolitischer Sprecher der EVP, der größten Fraktion im Europäischen Parlament, am Mittwoch in einer Videokonferenz mit Reportern. “Die Unternehmen sind bereit zu liefern.”

Eine formelle Genehmigung durch die Europäische Kommission wird im weiteren Wochenverlauf erwartet. Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Regierungen in aller Welt auf Auffrischungskampagnen im Herbst vorbereiten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat am Mittwoch die Impfungen von Pfizer-Biontech und Moderna gegen die neuesten Omikron-Untervarianten BA.4 und BA.5 zugelassen.

Sobald sie grünes Licht erhalten haben, werden die Pharmaunternehmen in der Lage sein, die Impfstoffe “innerhalb weniger Tage” zu liefern. In Deutschland wird erwartet, dass die aktualisierten Impfungen ab nächster Woche angeboten werden, und Frankreich plant, die Impfungen im Rahmen einer Grippekampagne im Oktober zu verabreichen, so Liese. Die neuen Impfstoffe seien zwar kein Allheilmittel gegen die Pandemie, böten aber einen besseren Schutz, fügte er hinzu.

Bisher hatten sich die Ärzte auf Auffrischungsimpfungen des ursprünglichen Impfstoffs verlassen, um den Schutz gegen Omikron zu verstärken. Mit der Mutation konnte das Virus die durch die bisherigen Impfungen erzeugte Immunität umgehen und verursachte immer mehr Infektionen, die jedoch meist nur zu einer leichten Erkrankung führten.

Pfizer und Biontech haben in der EU auch die Zulassung für einen Booster beantragt, der auf die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 abzielt, die Version, die in den USA verkauft werden soll. Moderna plant ebenfalls, diese Version seines Boosters bei den europäischen Behörden zur Zulassung einzureichen, sagte ein Sprecher.

