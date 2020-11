Corona-Fall bei Verhandlungen über Brexit-Handelspakt

(Ausführliche Fassung) - Ein Corona-Fall hat die Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt zwischen der Europäischen Union und Grossbritannien in der heissen Schlussphase durcheinandergewirbelt. EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein britischer Kollege David Frost unterbrachen am Donnerstag ihre direkten Gespräche in Brüssel, weil sie Kontakt zu einem infizierten Mitglied des EU-Teams hatten.