Corona-Fallzahlen weiter gestiegen - Tessiner Spitäler wappnen sich

Am Donnerstag hatte das BAG noch 1968 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet und am Freitag vor einer Woche 2053 Fälle. Innerhalb der vergangenen zwei Wochen wurden pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 279,58 laborbestätigte Infektionen gemeldet; vor einer Woche waren es 243,93 gewesen.

Impfdosen wurden bisher insgesamt 2'063'550 an die Kantone und an das Fürstentum Liechtenstein ausgeliefert. Davon wurden 1'542'286 Dosen verabreicht. 576'511 Personen sind bereits vollständig mit zwei Dosen geimpft. Das sind 6,7 Prozent der Bevölkerung. Bei 389'264 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung durchgeführt.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung belief sich auf 9731. Zuletzt meldete das BAG 23 weitere Todesfälle innerhalb eines Tages. Bisher 25'280 Personen mussten bisher wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden.

Tessiner Spitäler rüsten sich

Der Kanton Tessin rüstet sich derweil für einen erneuten Anstieg von Covid-19-Patienten in seinen Spitälern, wie Kantonsarzt Giorgio Merlani am Freitag vor den Medien sagte. Die Zahl der sogenannten Wahleingriffe werde reduziert und Ferien würden gestrichen. Merlani rief die Menschen zur Vorsicht auf bei Treffen mit Angehörigen an Ostern.

Die Zahl der Menschen, die im Kanton Tessin wegen einer Ansteckung mit dem Coronavirus in ein Spital eingewiesen werden müssten, sei höher als jene der Entlassenen, sagte Merlani. Der Kanton meldete für die vergangenen Tage jeweils über 80 Menschen in Spitalpflege. Zuletzt, am Freitag, waren es 89.

Beschwerde gegen Demonstrationsverbot

Im Kanton Zürich wehren sich derweil linke Parteien und Bewegungen gegen das Demonstrationsverbot für mehr als 15 Personen. Sie haben nach eigenen Angaben beim Verwaltungsgericht Beschwerde eingereicht. Der Artikel in der kantonalen Covid-19-Verordnung sei verfassungswidrig, argumentierten sie.

Wie der "Tages-Anzeiger" berichtete, soll sich das Verwaltungsgericht "relativ bald" zum Fall äussern. Die von den Beschwerdeführern beauftragte Rechtsanwältin habe beantragt, dass der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt werde.

Würde diese vom Gericht bejaht, wäre der entsprechende Artikel 7 der Zürcher Covid-Verordnung und damit die Einschränkung politischer Kundgebungen solange ausser Kraft, bis das Gericht über die Beschwerde entschieden habe.

(AWP)