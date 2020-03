11:00

Der Berliner Virologe Christian Drosten erwartet, dass die Ausnahmesituation wegen der Corona-Pandemie ein Jahr dauern könnte. "Wir müssen vielleicht davon ausgehen, dass wir gesellschaftlich ein Jahr im Ausnahmezustand verbringen müssen", sagt Drosten "Zeit"-Online. "Aber man wird wahrscheinlich nicht alle Massnahmen genauso weiterführen, wie man sie jetzt gestartet hat." Man werde nachjustieren können und müssen. Um ein realistischeres Bild von der Zahl der Infizierten zu bekommen, plädiert der Experte der Berliner Charité dafür, jeden Haushalt, in dem ein Corona-Infizierter lebt, insgesamt als erkrankt zu zählen und entsprechend zu isolieren.

10:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin vermeldet 14'000 Infizierte in Deutschland. Das ist gegenüber dem Vortag ein Plus von 2958 Fällen. "Wir sind in einem exponentiellen Wachstum", sagt RKI-Chef Lothar Wieler.

10:10

In vielen Ländern, darunter die USA und China, limitiert Apple Online-Einkäufe für iPhones. Aufs Mal kann eine Person nur noch zwei Modelle eines iPhone-Modells kaufen, schreibt Reuters. Die Limitierung betrifft alle Modelle. Das letzte Mal schritt Apple im Jahr 2007 zu einer solchen Aktion, als das iPhone lanciert wurde. Damals wollte Apple verhindern, dass die Modelle gleich wieder verkauft werden. Apple hat wegen des Coronavirus alle Stores ausserhalb Chinas mit auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Apple limits online #iPhone purchases to two per person amid coronavirus https://t.co/pbWOcsL71j $AAPL Follow the latest news on coronavirus with our live blog: https://t.co/Y5lILOZ1GN pic.twitter.com/VxFvMnYLKF — Reuters Business (@ReutersBiz) March 20, 2020

09:30

Nach Netflix wird auch YouTube die Bildqualität in Europa etwas verschlechtern, um die Netze in der Coronavirus-Krise zu entlasten. Alle Videos sollen zunächst in den kommenden 30 Tagen nur noch in Standard-Auflösung statt HD-Qualität übertragen werden. EU-Kommissar Thierry Breton, der die Massnahme angestossen hatte, begrüsste den Schritt.

07:05

Die Schweiz ist wegen des Coronavirus im Ausnahmezustand. Es ist Zeit, danke! zu sagen. Für die vielen tausend Menschen im Gesundheitswesen. Heute exakt um 12:30 Uhr sollen alle Bewohnerinnen und Bewohner an ihr Fenster treten, auf ihren Balkon gehen oder auf ihre Terrasse, um 60 Sekunden lang zu applaudieren.

06:50

In Deutschland hat die Zollbehörde bei einer Kontrolle im europäischen Verteilzentrum des US-Konzerns 3M in Jüchen Atemschutzmasken und andere Schutzkleidung für Ärzte, Laboranten, Chemiker und auch Masken für die Bevölkerung beschlagnahmt, die in die Schweiz und in die USA exportiert werden sollten. Das berichtet blick.ch unter Bezugnahme auf die "Rheinische Post". Schon vor zwei Wochen wurde ein Lastwagen eines Schweizer Unternehmens von deutschen Zollbehörden daran gehindert, in die Schweiz zu fahren.

So etwas soll aber in Zukunft nicht mehr passieren. Brüssel soll die EU-Länder anweisen, Exporte von Schutzmaterial zuzulassen, wie Bundesrat Guy Parmelin am Freitagmorgen mitteilt.

Nach mehreren Kontakten mit EU-Handelsminister @PhilHoganEU: Durchbruch gelungen, Brüssel weist EU-Länder an, Exporte von Schutzmaterial in die CH/EFTA nicht mehr zu blockieren! Danke für Unterstützung: BP @s_sommaruga & EU-Kommissionspräsidentin @vonderleyen #CoronaInfoCH — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 20, 2020

06:30

Nach der Einführung von Grenzkontrollen im Kampf gegen das Coronavirus müssen Bahnreisende in die Schweiz mit grösseren Einschränkungen rechnen. Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte, enden die Züge im Fernverkehr aus Deutschland vorzeitig an der Station Basel Badischer Bahnhof. Dies betreffe die Verbindungen von Berlin nach Interlaken Ost, von Kiel/Hamburg nach Chur sowie von Dortmund nach Basel SBB. Auch der Regionalverkehr ist demnach betroffen.

05:00

In Südkorea sind den Gesundheitsbehörden zufolge 87 neue Coronavirus-Fälle aufgetreten. Damit hält der Abwärtstrend der vergangenen Tage an, auch wenn es am Donnerstag eine leichte Zunahme wegen kleinerer Ausbruchsherde gegeben hatte. Insgesamt sind in Südkorea nun 8652 Infektionsfälle registriert.

Hier die Coronavirus Live Map der Welt:

04:15

China meldet den zweiten Tag in Folge keine Ansteckungen im Inland. Allerdings gebe es 39 neue Infektionsfälle unter einreisenden Menschen, teilen die Gesundheitsbehörden mit. So viele seien an einem Tag noch nie gezählt worden. Dabei handelt es sich oft um Chinesen, die aus dem Ausland zurückkehren. Um das Virus weiter einzudämmen, müssen alle Einreisenden in der Volksrepublik für 14 Tage in Quarantäne. Insgesamt sind in China nun 80.967 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der Todesopfer stieg den Angaben zufolge um drei auf 3248.

