Japan sei damit das erste Land, dass dem Mix mit dem Markennamen "Ronapreve" die Zulassung erteile, erklärte Roche am Dienstag in einer Medienmitteiliung. Bei "Ronapreve" handelt sich um eine Mischung der beiden genannten künstlichen Antikörper, die eine Resistenz gegen das Virus erzeugen. Entwickelt hat das Mittel das US-Biotechnologieunternehmen Regeneron Pharmaceuticals in Partnerschaft mit Roche.

(AWP)